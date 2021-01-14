«Посмотрим, что нас ждет в государственных музеях»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозициях Роберта Фалька, Марии Якунчиковой-Вебер, а также других авторов в столичных галереях.

Что же, столичные музеи, наконец-то, дождались частичной отмены карантинных мер и готовы открыть свои двери для ограниченного числа посетителей, с соблюдением, конечно, всех санитарных норм. Пока это вопрос. Надеюсь, что уже 16 января московские выставочные площадки возобновят работу. Как вы знаете, строжайшие запрещения коснулись федеральных музеев, их число — чуть более 60 по стране, и музеев городского подчинения. Частники закрываться были не обязаны, хотя надзирающие органы были наготове. Поэтому хотя выставки и открывались, но без вернисажей, рекламы и практически без посетителей. Посмотрим, что нас ждет в госмузеях, что закрылось, едва начав работу в ноябре, что продлено, что только открывается.

Начну с федеральных музеев. Государственная Третьяковская галерея в середине октября в Инженерном корпусе в Лаврушинском открыла выставку Марии Якунчиковой-Вебер. Работы тончайшей художницы Серебряного века, певицы русских усадеб, мне кажется, никогда столь полно не показывались в России. Экспозиция продлится до начала марта. А вот в здании новой Третьяковки возобновит работу целая россыпь временных выставок. В первую очередь назову персональную выставку Андрея Красулина. Работы этого заметного художника-шестидесятника можно будет посмотреть всего лишь до 24 января — поспешите. Прямо в разгар музейного карантина, 23 декабря, там же открылась громадная экспозиция работ Роберта Фалька. Последняя по времени его персональная выставка в Третьяковке случилась 90 лет назад. Мне удалось побывать прямо на открытии нынешней. Я не буду вам навязывать свое мнение о Фальке, однако замечу, что посмотреть своими глазами на столь грандиозный проект, очень полно и дотошно представляющий творчество этого «бубнового валета», просто необходимо.

И еще одна «персоналка», открывшаяся там же и тоже во время музейного карантина, из-за чего ее мало кто успел осмотреть, а следовало бы — инсталляции и скульптуры Аллы Урбан — «Из железа в каплю света». Как видно из названия, это металлические структуры, обогащенные игрой света и тени, тактильно-интерактивные к тому же.