Липецкие сети наружного освещения могут остаться без концессионера

Сети наружного освещения в Липецке, которые в конце 2020 года могли быть переданы в концессию, могут быть исключены из соответствующего перечня. Об этом рассказали в горсовете Липецка. Там уточнили, что предложение поступило от депутата горсовета Михаила Селезнева в ходе заседания комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства. Оно было поддержано другими депутатами.

Напомним, с инициативой о заключении концессионного соглашения в отношении липецких сетей наружного освещения в ноябре 2020 года вышла структура московского АО «Корпорация городских концессий» ООО «КГК-48 Липецк». Инвестор предлагал взять на 15 лет на себя управление уличным освещением, а именно 23,9 тыс. светоточек, 7,9 тыс. опор, 794,7 км сетей и 258 шкафов управления, и вложить в них более 500 млн руб. Однако позднее администрация Липецка постановила прекратить размещение предложения о заключении концессионного соглашения — из-за отзыва потенциальным концессионером своего соглашения.

Подробнее о проекте концессии на освещение Липецка читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.