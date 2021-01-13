Apple инвестирует $60 млн в проекты по борьбе с расизмом

Корпорация Apple объявила о намерении инвестировать $60 млн в несколько проектов, занимающихся борьбой с расизмом, поддержкой чернокожих и других не белых предпринимателей и т. д. Это часть проекта, запущенного Apple еще в прошлом году и предусматривающего выделение $100 млн на борьбу с расизмом и неравенством.

$25 млн пойдут в организацию Propel Center — исследовательский центр при так называемых университетах и колледжах, исторически предназначенных для чернокожих. Это те высшие учебные заведения, которые изначально, нередко еще в XIX веке, создавались специально для обучения чернокожих американцев. Еще $10 млн будут предоставлены инвестфонду Harlem Capital и должны будут пойти на финансирование компаний, основатели которых принадлежат к тем или иным меньшинствам. $25 млн получит инвестфонд Clear Vision Impact Fund, инвестирующий в малый и средний бизнес и также особенное внимание уделяющий бизнесменам, принадлежащим к меньшинствам.

Кроме того, Apple объявила о намерении в нынешнем году создать академию для разработчиков в Детройте. Она «предназначена для того, чтобы предоставить возможности молодым чернокожим предпринимателям, разработчикам и программистам и помочь им развить навыки», необходимые для разработки приложений в системе iOS.

Яна Рождественская