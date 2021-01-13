Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какой мультипликационный персонаж украсил футболки, худи, кожаные жакеты, свитера, сумки и кошельки бренда.

Партнерством люксового или фэшн-бренда и анимационной студии или компании, которой принадлежат права на знаменитого мультипликационного персонажа, никого не удивишь. Это раньше Микки Маус, украшавший циферблат великолепных часов Gerald Genta, был чем-то из ряда вон, сейчас тот же Микки и на одежде и аксессуарах Gucci, и на кедах Onitsuka Tiger, и на футболках Saint Laurent. И Микки Маус не единственный растиражированный персонаж.

Но все же мульт-партнерствами еще можно удивить, как это сделала недавно компания Loewe. Тоторо и пыльные зайчики украсили футболки и худи, кожаные жакеты и свитера. С теми же персонажами — сумки и кошельки.

Не знаю как вы, а я большой фанат «Моего соседа Тоторо». «Попробуйте засмеяться, тогда то, что вас пугает, уйдет», — одна из знаменитых фраз мультфильма. Смех — вообще ключ.

Вещи Loewe ироничные, связывающие нас с детством. Как сказал о проекте креативный директор Loewe Джонатан Андерсон: «Когда я думаю о фильме, который приносил бы успокоение и утешение, который был бы близок и понятен и ребенку, и взрослому, я сразу вспоминаю “Мой сосед Тоторо”».

Продажи начались совсем недавно — 8 января.