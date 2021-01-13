СМИ сообщили об отказе датской компании от участия в «Северном потоке-2» из-за возможных санкций

Угроза санкций США вынудила датскую инженерно-консалтинговую компанию Ramboll отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщила местная газета Politiken. В компании отказались комментировать информацию издания.

Ramboll — инженерная, архитектурная и консалтинговая компания, основанная в Дании в 1945 году. Согласно сайту компании, в Ramboll работает 16,5 тыс. человек по всему миру, ее представительства открыты в 35 странах.

Ранее из-за опасений о наложении американских санкциях проект покинула швейцарская компания Allseas, чьи суда укладывали последний участок «Северного потока-2» в территориальных водах Дании. На достройку трубопровода были направлены два российских судна — «Фортуна» и «Академик Черский». Всего «Газпрому» осталось достроить около 150 км трубы. Работы по укладке двух последних ниток газопровода планируется начать 15 января.

О завершении проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».