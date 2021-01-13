Глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин может возглавить «Россети»

Как стало известно «Ъ», глава «Россетей» Павел Ливинский может уйти на работу в правительство РФ, На должность руководителя департамента энергетики. На его место прочат гендиректора «Ленэнерго» Андрея Рюмина.

По мнению источников, назначение господина Ливинского главой департамента энергетики может быть временным перед переходом в Минэнерго.

Господин Рюмин работает в «Ленэнерго» с начала 2018 года. До этого он был заместителем Павла Ливинского в Объединенной энергетической компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глава “Россетей” уходит в правительство»