Покупатели жилья делают ставку на Сочи

Россияне скрываются от пандемии в Сочи. В минувшем году спрос на элитные загородные дома на Черноморском побережье вырос на 97% в годовом выражении, сообщили в агентстве недвижимости Golden Brown Group. По его данным, наибольшей популярность пользуются особняки рядом с Красной поляной и Олимпийским парком площадью от 280 кв. м.

Что еще интересует покупателей недвижимости в Сочи? Об этом рассказала гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская: «Спрос начался где-то с апреля-месяца. Пандемия на самом деле поменяла полностью наше представление о недвижимости. К нам обращаются очень много семей с севера, у которых три-четыре ребенка. Онлайн-образование и возможность работы онлайн тоже повлияли на желание поменять место жительства либо иметь второй дом.

У нас очень часто стали появляться запросы на покупку больших домов, три-четыре спальни — это минимум, есть и пять, и шесть спален.

В основном запрос такой: это должен быть дом в коттеджном поселке с закрытой территорией с однородной средой. На самом деле, в Сочи с этим проблема. Если, допустим, мы хотим дом с видом на море, то получается, нам нужно подниматься в гору. Не везде дорога есть хорошая, которая может отвечать запросу наших покупателей».

Вместе со спросом растут, разумеется, и цены. По словам госпожи Бурлаковской, дом, который в апреле продавался за 26 млн руб., сейчас стоит 38 млн руб.

Средняя цена сейчас составляет 40 – 45 млн руб., сообщил глава компании «Винсент недвижимость» Эдуард Филиппов: «Да, спрос есть, интерес есть, это не местные, это однозначно Санкт-Петербург, Москва, сибирские регионы, Урал, естественно. Количество продаж увеличилось, наверное, на 40%, это точно, 40% – 45% все-таки.

Основной момент роста спроса — это, конечно, новые дома, новострои.

Наверное, где-то 80% — это дома, которые построены буквально год-полтора-два назад, около 20%, — наверное, дома, которые имеют, скажем, более длительную историю. Цены, наверное, подросли, я думаю, если так оценивать, то где-то на 20% – 25%».

Участники рынка отмечают, что интерес к загородным домам в Сочи связан также с ростом цен на квартиры в городе. Сочи уже сейчас входит в число самых дорогих городов России. Для сравнения: в Москве средняя стоимость «квадрата» в новостройке составляет 170 тыс. руб. В Петербурге — 111 тыс. руб., а в Сочи — 152 тыс. руб.

Алла Пугачева