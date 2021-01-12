12 января, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Hyundai показала тизер «заряженного» кроссовера Kona N

Компания Hyundai показала первый тизер «заряженного» кроссовера Kona N, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает южнокорейский автопроизводитель, модель оснастят бензиновым 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Никакой другой официальной информации о новинке нет.

Судя по тизеру, Hyundai Kona N получит доработанные подвеску и тормоза, перенастроенное рулевое управление, спортивную выхлопную систему, а также особый аэродинамический обвес и новое оформление салона.

Напомним, в настоящее время в линейку «заряженных» моделей Hyundai N входят только хэтчбеки Hyundai i30 N, Hyundai i20 N и Hyundai Veloster N, а также лифтбек Hyundai i30 Fastback N.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя