Hyundai показала тизер «заряженного» кроссовера Kona N

Компания Hyundai показала первый тизер «заряженного» кроссовера Kona N, премьера которого состоится в 2021 году.

Как сообщает южнокорейский автопроизводитель, модель оснастят бензиновым 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Никакой другой официальной информации о новинке нет.

Судя по тизеру, Hyundai Kona N получит доработанные подвеску и тормоза, перенастроенное рулевое управление, спортивную выхлопную систему, а также особый аэродинамический обвес и новое оформление салона.

Напомним, в настоящее время в линейку «заряженных» моделей Hyundai N входят только хэтчбеки Hyundai i30 N, Hyundai i20 N и Hyundai Veloster N, а также лифтбек Hyundai i30 Fastback N.