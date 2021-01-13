Патенты не стали активом

Лидерами среди российских компаний по числу патентов, признанных в США, по итогам 2020 года стали «Яндекс», «Лаборатория Касперского» и «Росатом». По данным рейтинга IFI Claims Patent Services, Россия в прошлом году заняла только 0,58% американского рынка интеллектуальной собственности, но при этом вошла в топ-10 по числу опубликованных патентов во всем мире. В России патенты пока не считаются ликвидным активом, а рынок США интересен лишь небольшому числу отечественных компаний, поясняют эксперты.

Россия по итогам 2020 года впервые вошла в топ-10 стран по числу опубликованных во всем мире патентов (56,8 тыс.), но была слабо представлена на ключевом американском патентном рынке, где заняла всего 0,58%, рассказали “Ъ” в IFI Claims Patent Services. Компания публикует ежегодный рейтинг глобальных компаний и стран, закрепивших права на интеллектуальную собственность в США в течение года. В число крупнейших российских патентообладателей в США, по словам авторов рейтинга, в 2020 году вошли «Яндекс» (45 патентов), «Лаборатория Касперского» (41) и госкорпорация «Росатом» (10). Лидируют на рынке американская IBM (9,2 тыс.) и южнокорейская Samsung (6,4 тыс.). В топ-10 также вошла китайская Huawei, получившая за год 2,4 тыс. патентов в США, несмотря на конфликт с властями страны.

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По данным IFI Claims Patent Services, в число самых быстрорастущих технологий в мире вошли биокомпьютеры, число патентов на которые с 2016 по 2020 год выросло на 67%, электрические устройства для курения, машинное обучение, квантовые компьютеры, автопилоты, навигационные системы и 3D-печать. Патенты «Лаборатории Касперского», «Яндекса» и «Росатома» в США касаются в основном информационной безопасности, машинного обучения, искусственного интеллекта и ядерной энергетики.

Такие разработки востребованы на западном рынке, у них есть экспортный потенциал, констатирует директор департамента индустриальных программ «Сколтеха» Дмитрий Каталевский. «Патентованием в США сейчас занимаются российские компании, которые нацелены на глобальную конкуренцию, поскольку это очень емкий и приоритетный рынок с точки зрения технологий»,— отмечает он. В России, по словам эксперта, увеличивается объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но сложность в том, что патентование за рубежом достаточно дорогой и длительный процесс.

«У нас, к сожалению, не очень развита практика привлечения финансирования под патент, в то время как на Западе патент считается ликвидным активом и под его оформление ищется инвестор»,— поясняет он.

Плохая представленность России на патентном рынке США необязательно отражает реальное положение дел в индустрии, но может говорить о слабой защите интеллектуальных прав, соглашается предправления холдинга Digital Science в России, Восточной Европе и СНГ Игорь Осипов.

Положение России означает, что для отечественных компаний рынок США просто неинтересен, уверен президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. По его мнению, для наращивания экспортного потенциала российским компаниям нужно начинать активнее получать патенты, действующие за рубежом, хотя бы на территории Евразийского экономического союза. Сейчас на $1 млн, затраченный на исследования, в России приходится всего лишь 0,7 патентной заявки, оценивает он.

При этом тот факт, что Россия все равно вошла в десятку лидеров по патентам в мире, можно считать результатом действий государства и институтов развития, считает директор правовой дирекции Российской венчурной компании Наталия Полякова.

Для экспансии же по подобию Китая, по ее мнению, необходимо организовать материальную поддержку правообладателей за счет субсидирования процесса патентования. Но с учетом политической ситуации, допускает госпожа Полякова, правообладателям из России, возможно, имеет смысл сконцентрироваться на рынках стран Африки и Азии как наиболее перспективных с точки зрения конкуренции и развития производства.

Юлия Тишина