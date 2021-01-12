Коммунальную компанию из Новотроицка подозревают в уклонении от уплаты налогов

Новотроицкое ООО «Управление коммунального хозяйства» подозревают в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в размере более 95 млн руб. Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Следствие выяснило, что руководство управляющей компании организовало схему по переносу на семь подконтрольных и аффилированных организаций части выручки от осуществления деятельности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Данные фирмы находились на упрощенной системе налогообложения, при этом с потребителей коммунальных услуг взималась плата с начислением налога на добавленную стоимость (НДС). В налоговые декларации включались заведомо ложные сведения по НДС.

Сумма неуплаты налогов составила 82 млн руб., организация также уклонилась от перечисления страховых взносов в размере более 13 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Сазонов