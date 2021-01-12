Экс-замглавы Перми трудоустроилась в московскую мэрию

Бывшая заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества города Москвы. Как сообщил источник в московской мэрии, к работе на новой должности госпожа Немирова приступила с понедельника, 11 января.

Напомним, Ольга Немирова работала в администрации Перми с 2010 года. С мая 2017 года она возглавила департамент земельных отношений (ДЗО). В апреле 2019 года госпожа Немирова была назначена заместителем главы администрации Перми. Она курировала департамент земельных отношений и департамент градостроительства и архитектуры. В июле прошлого года Ольга Немирова покинула пост. По одной из версий, на ее уходе с должности настаивали краевые власти.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что пост замглавы администрации — начальника департамента земельных отношений займет экс-руководитель краевой инспекции по охране объектов культурного наследия и центра по охране памятников Елена Гонцова. Сейчас готовится соответствующее распоряжение о назначении. В настоящий момент обязанности замглавы администрации — начальника ДЗО исполняет Лилия Раевская.