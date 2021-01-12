Арбитраж отказался отменять продажу части ТЦ «Парк Хаус» в Самаре

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил без изменения решение нижестоящей инстанции и не стал удовлетворять жалобу ООО «Лауд» о признании незаконными бездействие конкурсного управляющего ООО «Арес Недвижимость» Евгения Ехлакова, который не внес в ЕГРН сведения об изменении вида разрешенного использования земельного участка под ТЦ «Парк Хаус» в Самаре. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

ООО «Лауд» подало жалобу в апелляционную инстанцию осенью минувшего года. В документе компания отмечала, что земля под указанным ТЦ была продана с неправильно указанным видом использования. Соответствующая информация не была отражена в едином реестре государственной недвижимости, считают авторы жалобы, поэтому Евгений Ехлаков, по их мнению, должен был внести необходимые корректировки.

Самарский ТЦ «Парк Хаус» открылся в 2002 году. Общая площадь 3этажного торгового центра составляет 55 тыс. кв.м. Помимо «Арес Недвижимости» и «ФинЭкс Актива» часть помещений ТЦ принадлежит ООО «Райзинг Стар Медиа».

Проект по созданию сети торговых центров «Парк Хаус» реализовала группа РТМ Эдуарда Вырыпаева и Георгия Трефилова. Им также принадлежал «Парк Хаус» в Тольятти и других городах страны. После банкротства ГК торговые центры сменили владельцев.

Впоследствии оператором ТЦ стало ООО «Арес Недвижимость». Однако после того, как эта компания задолжала Райффайзенбанку около 2,5 млрд руб., ее признали банкротом. ТЦ впоследствии выставили на торги.

Георгий Портнов