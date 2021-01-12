На Ямал доставили еще 1,3 тысячи доз вакцины от COVID-19

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) поступила очередная партия препарата «Гам-КОВИД-Вак», который используют для лечения больных с COVID-19. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в регион доставили 1,3 тыс. доз вакцины, который в ближайшее время будут направлены в медучреждения Ямала.

«За весь период в округ доставлено 2 742 дозы отечественного препарата. В первом квартале текущего года ожидается поступление второй зарегистрированной российской вакцины “ЭпиВакКорона”. По мере увеличения доступных вакцин и объемов партий у людей появится возможность выбрать, какой из них сделать прививку»,— отметила главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» Людмила Волова.

По данным региональных властей, всего от коронавируса привились 1,1 тыс. ямальцев, 424 из них поставили оба компонента вакцины. Медики подчеркивают, что все вакцинированные перенесли процедуру хорошо. «Сейчас прививку могут получить работники сферы здравоохранения, образования и спецслужб. По мере поступления препарата список категорий граждан будет расширяться»,— добавили в пресс-службе главы региона.

По данным на 11 января, с начала пандемии на Ямале зарегистрировано 33 993 случая заражения COVID-19, более 26 тыс. пациентов выздоровели, 358 человек скончались.