Имущество завода Дзержинского предложат продать единым лотом

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Лев Шляпин сообщил о проведении 29 января собрания кредиторов предприятия. Как следует из информации с сайта ЕФРСБ, повестка мероприятия состоит из трех вопросов. Так господин Шляпин предлагает кредиторам рассмотреть отчет о его деятельности, решить вопрос о продолжении хозяйственной деятельности должника и утвердить порядок продаже имущества завода. По данным источников на заводе, конкурсный управляющий считает, что ЗИД должен продолжать производственную деятельность в условиях конкурсного производства, а его имущественный комплекс должен продаваться на торгах единым лотом. «Это позволит сохранить как производство, так и имущество для продажи по более высокой цене», - считает собеседник «Ъ-Прикамье».

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Его инициаторами стали ООО «Новогор-Прикамье» и МУП «Пермоводоканал», которым предприятие на тот момент задолжало 33,8 млн руб. В 2009 году суд ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства. По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов. Ранее первая и вторая промплощадки ФГУП были оценены в 3,13 млрд руб.