В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли 8 человек

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Сейчас пожар потушен. Причины возгорания неизвестны.

«Горела квартира на втором этаже, в подъезде по всем этажам было плотное задымление. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Всего были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях»,— сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщило местное издание E1, пожар произошел в доме по адресу улица Рассветная, 7. По информации СМИ, среди погибших — 7-летний ребенок.