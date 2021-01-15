Зимовка без океана

«Зимуй под солнцем» — такой слоган рекламирует Анапу с билбордов на заснеженных московских улицах. Посыл кампании вполне очевиден: традиционно пустующие в осенне-зимний период черноморские курорты на фоне пандемии рассчитывают на спрос со стороны «зимовщиков». Объективно оценить число работающих удаленно специалистов или получающих пассивный доход россиян, привыкших на зиму улетать в теплые края, сложно. В Ассоциации туроператоров России ранее говорили примерно о 200 тыс. человек: до COVID-19 они ежегодно отправлялись зимовать за рубеж, в основном в страны Юго-Восточной Азии.

Очевидно, что далеко не всем зимовка в Анапе и Геленджике будет казаться достойной альтернативой нескольким месяцам на Бали или Пхукете, но для многих станет единственным доступным вариантом. Не стоит забывать и о росте потенциальной аудитории: благодаря массовому переводу сотрудников на удаленную работу возможность попробовать зимой пожить у моря получили те, для кого до пандемии она была закрыта.

Но далеко не все курортные российские города подойдут для зимовки. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин констатирует, что выбор «зимовщиков» концентрируется на Ялте и Сочи — это крупные прибрежные города с развитой инфраструктурой, где и в холодное время года получается спланировать досуг. А вот Анапа и Геленджик, по мнению участников рынка, без теплого моря выглядят не слишком привлекательно.

Оценить прямой экономический эффект для курортных городов России от «зимовщиков» невозможно, но скорее всего речь идет о небольших деньгах. В отличие от классических туристов «зимовщики», приезжающие на несколько месяцев, останавливаются в съемном жилье, на которое тратят заметно меньше денег, реже посещают заведения общепита, экскурсии и увеселительные мероприятия. Зато речь может идти о неплохом маркетинговом продвижении. Уезжать на зимовку часто предпочитают представители творческих профессий, активно рассказывающие о своем опыте в соцсетях. Тактика помогает привлечь к направлению классических туристов.

В любом случае курортным городам важно помнить: времени осталось немного. Участники туррынка в кулуарных беседах называют реальным предполагаемым сроком открытия азиатских направлений для массового туризма февраль 2022 года. Уже с этого момента убедить классических «зимовщиков» провести холодные месяцы в Сочи будет намного сложней. Впрочем, конкуренция есть и сейчас — в этом легко можно убедиться, посетив окрестности расположенного неподалеку от турецкой Антальи курортного поселка Чиралы, где легко можно встретить русскоязычных фрилансеров, которые до пандемии предпочитали пережидать зиму в индийском Гоа.