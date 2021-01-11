В России могут ввести стандарт «цифровой школы»

Минпросвещения и Минцифры подготовили проект приказа, который вводит стандарт «цифровой школы» в России. В документе перечислено все необходимое для обеспечения образовательного процесса «в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».

Документ вводит следующие понятия: «материалы и средства обучения и воспитания, представленные в цифровом виде», «программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения», «цифровой образовательный контент» и другие.

Оснащение школ по такому стандарту позволит использовать инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям, говорится в проекте приказа.

Результатом переоснащения в том числе должно стать видеонаблюдение в школах. «Система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц, фиксировать количество вошедших и вышедших, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь»,— сказано в документе.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов говорил, что российские власти не собираются переводить школьников на дистанционный формат обучения после пандемии. 30 ноября на удаленку перешли все московские и петербургские вузы.

О недовольстве студентов из-за перехода на дистанционное обучение — в материале “Ъ” «На правах коронавируса».