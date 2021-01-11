Япония уведомила ВОЗ о новом штамме COVID-19

Япония сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об обнаружении нового штамма COVID-19, но мутация пока не сделала вирус более агрессивным, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На выходных Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани. На данный момент новая мутация пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным»,— сказал глава ВОЗ на медиабрифинге. Он напомнил, что важно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило о заражении новым штаммом коронавируса четырех человек, которые вернулись из Бразилии. Специалисты отметили его схожесть со штаммами из Великобритании и ЮАР в том, что они обладают более высокой контагиозностью, то есть скоростью передачи от больного к здоровому.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 90,4 млн заразившихся COVID-19. Умерли 1,9 млн человек.

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