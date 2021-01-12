В заключение на 80 лет

В Алтайском крае суд рассмотрел дело банды, полтора года наводившей ужас на мотострелковую часть. Участники преступной группы под надуманным предлогом вымогали у военно­служащих-контрактников деньги, а тех, кто отказывался платить, жестоко избивали. Согласно материалам дела, вымогатели получили примерно 1 млн руб., отправив половину этой суммы в воровской общак. Предполагаемый главарь банды, криминальный «авторитет» Олег Пигарев получил 12 лет тюрьмы, общий срок заключения участников банды составил около 80 лет. Потерпевшими по делу проходили 36 контрактников части, в том числе младшие офицеры.



Алтайский краевой суд вынес приговор по делу банды, терроризировавшей воинскую часть №41659, дислоцированную в городе Алейске. Предполагаемым организатором и идейным вдохновителем шайки, по версии следствия, являлся криминальный «авторитет» 45-летний Олег Пигарев, имеющий дюжину судимостей. В криминальной среде он имел статус смотрящего. Как указывается в деле, в 2014–2015 годах Олег Пигарев и десять его подручных обложили данью военнослужащих-контрактников.

По версии следствия, злоумышленники, которых отличала богатая фантазия и изобретательность, придумывали различные предлоги для вымогательства. Например, военнослужащего, который накануне проводил время в кафе, могли обвинить в том, что он обидел их друга, и потребовать выплаты отступных. Одному из офицеров части злоумышленники угрожали обнародовать некий компромат на его жену, вымогая деньги за молчание.

Откупиться от рэкетиров можно было за 20–30 тыс. руб. Тех, кто отказывался платить, жестоко избивали, «ставили на счетчик», многократно увеличивая сумму «долга». Тем же, у кого не было средств, предлагали обратиться к их знакомому ростовщику, который ссуживал деньги.

В августе 2015 года один из военнослужащих части обратился с заявлением о вымогательстве в отдел по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в результате которой банда была ликвидирована. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ст. 163 УК РФ (вымогательство), похищение человека (ст. 126), самоуправство (ст. 330), незаконный оборот наркотиков (ст. 228), мошенничество (ст. 159), разбой (ст. 162), а также принуждение к сделке (ст. 179). Последний эпизод был инкриминирован, поскольку одного из мотострелков злоумышленники заставили купить у них за 30 тыс. руб. проржавевшую «восьмерку», угрожая расправой. Потерпевшими по делу проходили 36 контрактников части, в том числе младшие офицеры.

Правоохранители подсчитали, что за 2014–2015 годы добычей вымогателей стали свыше 960 тыс. руб. Половина этой суммы, указывается в материалах следствия, поступила в воровскую кассу. На средства из общака приобретались продукты питания, чай и сигареты для заключенных исправительных колоний №3 и №9, расположенных соответственно в Барнауле и Рубцовске, лечебно-исправительного учреждения №8 в Новоалтайске.

«Указанная организованная группа представляла реальную угрозу для общественной безопасности на территории города Алейска и Алейского района Алтайского края, посягала на частную собственность и здоровье граждан, подрывала нравственные устои общества, апеллировала к низшим человеческим чувствам, таким как страх, жадность, зависть, превосходство физической силы. Данная организованная группа противопоставляла себя законопослушным гражданам, формируя общественное мнение о целесо­образности нарушения действующих правовых норм, пропагандировала культ физической силы, страсть к наживе, пренебрежение морально-этическими ценностями»,— указывается в обвинительном заключении, которое было оглашено в первый день судебного процесса. Само разбирательство многоэпизодного дела затянулось на три с лишним года. Никто из подсудимых вину не признал.

Как рассказала „Ъ“ прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Вера Кандаурова, суд назначил Пигареву 12 лет лишения свободы в колонии особого режима. Девяти его помощникам присудили тюремные сроки от пяти лет девяти месяцев до 12,5 лет. Один из фигурантов дела отделался условным сроком: на момент инкриминируемых ему деяний он был несовершеннолетним.

Константин Воронов