В Курганской области определили гарантирующих поставщиков сжиженного газа на этот год

В 2021 году гарантирующими поставщиками сжиженного газа в Курганской области – организациями, которые уполномочены поставлять это топливо населению, — будут ООО «Лаборатория неразрушающего контроля Газпромиспытание» («Трансгаз») и «Газэнергосеть Оренбург». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Газэнергосеть Оренбург» будет заниматься реализацией сжиженного газа из резервуарных установок многоквартирных домов. Топливо будет стоить для жителей региона 47,25 руб. за 1 кг с НДС. «Трансгаз» займется поставками абонентам газа в баллонах, его стоимость составит 32,1 руб. за 1 кг, а со склада – 35,05 руб. за 1 кг.