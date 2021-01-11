За полтора дня в Челябинске выпало три месячных нормы осадков

В Челябинске продолжаются снегопады. За полтора дня выпало три месячных нормы осадков, сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Максим Куляшов сегодня на аппаратном совещании в администрации города. В ночь с 10 на 11 января с улиц Челябинска вывезли 2,5 тыс. т снега. Ночью работали 194 единицы техники и 77 дорожных рабочих. Сегодня днем расчисткой дорог от снега занимается 257 машин и 309 человек. Для предотвращения образования гололеда опасные участки обрабатывают противогололедными средствами. На расчистку дворов управляющие компании вывели сегодня 1,6 тыс. дворников и 30 единиц техники.

По прогнозам синоптиков снег будет идти весь день 11 января. Глава города Наталья Котова поручила не приостанавливать работы по уборке снега на дорогах и во дворах в течение дня.