Губернатор НАО Бездудный заразился коронавирусом

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный получил положительный тест на COVID-19, он лечится дома и работает удаленно.

«От коронавируса никто не застрахован. Дорогие друзья, сегодня получил положительный тест на ковид. Чувствую себя удовлетворительно, лечусь пока дома. Работаю удаленно, постоянно нахожусь на связи»,— написал господин Бездудный в «ВКонтакте».

Он добавил, что еженедельную планерку завтра проведет в режиме видеоконференции.

По состоянию на 10 января, в НАО не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заразились 815 человек.