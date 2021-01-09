Умер один из создателей советской атомной бомбы академик Халатников

Физик-теоретик, академик РАН и основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников умер в возрасте 101 года. Ученый оставался последним из участников разработки и создания первой атомной бомбы СССР.

«Сегодня в 10 утра на 102-м году жизни скончался известный физик академик Исаак Маркович Халатников»,— говорится в сообщении портала «Научная Россия».

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (сейчас Днепропетровск, Украина). Участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации стал аспирантом Льва Ландау. В конце 1940-х — начале 1950-х годов работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. В 1965–1992 годах — директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. Член-корреспондент АН СССР c 1972 года, академик АН СССР c 1984 года. С 1994 года — иностранный член Лондонского королевского общества. С августа 2020 года — старейший академик РАН.

За работу над созданием атомной бомбы награжден Сталинской премией II степени (1953). Также был награжден премией Л. Д. Ландау АН СССР (1974), орденом «За заслуги перед Отечеством» III (1999), орденом Александра Невского (2020).