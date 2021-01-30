Сегодня исполняется 64 года губернатору Ростовской области Василию Голубеву

Его поздравляет заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева:

— Уважаемый Василий Юрьевич, от лица коллег и единомышленников сердечно поздравляю Вас с днем рождения. У главы региона огромная ответственность, сложный рабочий график. Надо уметь одновременно решать массу проблемных задач. А сейчас появились новые, масштабные вызовы. Вы смогли наладить командную работу. Добились главного — развития региона. Вместе с жителями Ростовской области мы гордимся богатыми урожаями, уникальной продукцией машиностроителей, развитием дорог, энергетического комплекса, новыми стройками на юге страны. Желаем Вам как можно больше хороших новостей и радости от профессиональных побед. Крепкого здоровья и добра!

Сергей Иванов Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

31 января исполняется 68 лет спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову

Его поздравляет художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, народный артист России Борис Эйфман:

— Дорогой Сергей Борисович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваш насыщенный профессиональный путь отмечен работой на ответственных постах, призванных обеспечивать безопасность и стабильность развития нашей страны. Решая масштабные государственные задачи, Вы не забываете и о поддержке культуры — той незаменимой сферы, без которой невозможно достижение в обществе гармонии. Меня восторгает Ваше внимательное отношение к творцам и хранителям высокого искусства и теплая забота о талантливых юных россиянах. Искренне желаю Вам счастья, неиссякаемых сил и благополучия. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким.

Алексей Миллер Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

31 января исполняется 59 лет председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру

Его поздравляет генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин:

— Уважаемый Алексей Борисович! Искренне рад поздравить Вас — коллегу и соратника, эффективного топ-менеджера и государственного деятеля. На разных этапах карьеры Вы всегда достигали цели и демонстрировали отличные результаты. Сегодня на ответственном посту председателя правления ПАО «Газпром» Ваши знания и опыт все так же направлены на создание условий для развития страны и роста благосостояния россиян. Уверен, свой день рождения Вы отмечаете, решая параллельно множество важных задач. Искренне желаю Вам успехов, здоровья и благополучия. Пусть рядом всегда будут единомышленники и друзья, а работа приносит положительные эмоции и убедительные результаты!

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