Путин надеется, что Москве не придется ничего заимствовать

Президент Владимир Путин рассчитывает, что бюджет Москвы будет выполняться с профицитом, заимствования не понадобятся. Он отметил, что власти столицы не должны «прибедняться». Мэр Москвы Сергей Собянин при этом сообщил о намерении взять заимствования.

«Все программы, которые мы наметили в 2021 году, несмотря на все дефициты и проблемы, будут выполнены. Мы определили себе программу заимствований и считаем, что мы справимся с ней, займем деньги, но будем выполнять программу. В дальнейшем они окупятся»,— сказал господин Собянин на совещании по социальным вопросам.

Владимир Путин в ответ на это выразил надежду, что в 2021 году властям Москвы «ничего заимствовать не придется». «Бюджет Москвы достаточно сильный и не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом, так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в порядке»,— сказал президент.

В декабре Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. В этом году столица впервые более чем за десять лет выйдет на рынок заимствований, чтобы не сокращать запланированные расходы.

Подробнее о ежегодном отчете мэра — в материале “Ъ” «"Пессимизм по поводу перспектив развития города считаю неуместным"».