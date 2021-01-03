На пермских АЗС выросли цены на бензин

Лидер по количеству заправок в регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повысило розничную цену на топливо. Литра бензина марки АИ-92 на АЗС сети сейчас стоит 44,87 руб., до нового года его стоимость составляла 44,17 руб. Цена бензина АИ-95 выросла с 47,47 руб. до 48,08 руб. Стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне — 51,06 руб.

Вторая по числу АЗС в Прикамье сеть — «Нефтехимпром» тоже увеличила цены. Стоимость литра бензина марки АИ-92 составляет 44,4 руб. (+65 коп.), АИ-95 — 47,55 руб. (+78 коп.). Цена на дизель также осталась прежней — 50,5 руб.

На автозаправочных станциях «Газпромнефти» цены остались такими же, какими были в конце декабря 2020 года: АИ-92 — 43,85–44,15 руб., АИ-95 — 46,95–47,25 руб., ДТ — 50,4–50,5 руб.