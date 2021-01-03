Депутат Бундестага назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт (АдГ, крупнейшая оппозиционная партия) считает самоубийством отказ от «Северного потока-2». Также он раскритиковал решение закрыть АЭС. По его мнению, это происходит на фоне «зеленой истерии».

«Отказ от "Северного потока-2" — это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток-2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред»,— сказал депутат телеканалу «360». Он надеется, что в 2021 году у власти мышление поменяется на 15–20% в сторону защиты интересов народа, когда на «политическую сцену» выйдут новые люди. По мнению господина Гердта, «можно было бы одуматься», чтобы не выстраивать потом экономику из руин.

2 января норвежская DNV GL отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за американских санкций. Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого запланировано на середину января 2021 года. 1 января Сенат США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету, который предполагает расширение санкций против «Северного потока-2».

Подробнее об оборонном бюджете — в материале “Ъ” «В американский бюджет заложили Россию».