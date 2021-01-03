В Израиле задержали больше 10 человек за нападение на полицию на митинге

В Иерусалиме прошла акция с требованием расследовать гибель несовершеннолетнего, который уходил от полицейского преследования и попал в аварию. По данным полиции, на демонстрации пострадали пять полицейских, 11 протестующих задержаны.

Полиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пострадали, так как в них бросали камни и другие предметы. Haaretz утверждает, что пострадали восемь полицейских, а задержаны 20 человек.

В декабре 17-летний житель одного из поселений на Западном берегу реки Иордан погиб в ДТП, когда уходил от полицейского преследования. СМИ сообщали, что автомобиль полиции намерено столкнулся с его машиной. Протестующие считают правоохранительные органы виновными в его смерти.