Фонд кино назвал самые успешные фильмы 2020 года

Фонд кино подвел итоги кинопроката за 2020 год. Самым успешным фильмом в российском прокате стал «Холоп» Клима Шипенко, среди иностранных картин — «Джентльмены» Гая Ричи. Объем кассовых сборов в российских кинотеатрах в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 58,8% — до 22,8 млрд руб.

Топ-10 успешных фильмов в прокате в 2020 году:

«Холоп» (Клим Шипенко) сборы — 2,696 млрд руб., зрители — 10,2 млн,

«Лед 2» (Жора Крыжовников) сборы — 1,469 млрд, зрители — 6 млн,

«Джентльмены» (Гай Ричи) сборы — 1,224 млрд, зрители — 4 млн,

«Вторжение» (Федор Бондарчук) сборы — 960,4 млн, зрители — 3,4 млн,

«Довод» (Кристофер Нолан) сборы — 942,8 млн, зрители — 3,1 млн,

«Соник в кино» (Джефф Фаулер) сборы — 637,2 млн, зрители — 2,8 млн,

«Плохие парни навсегда» (Адиль Эль Арби, Билал Фалла) сборы — 614 млн, зрители — 2,2 млн,

«Союз спасения» (Андрей Кравчук) сборы — 571,3 млн, зрители — 2,1 млн,

«Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» (Стивен Гейган) сборы — 555 млн, зрители — 2,2 млн,

«Непосредственно Каха» (Виктор Шамиров) сборы — 543,6 млн, зрители — 2,1 млн.

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По данным Фонда кино, совокупные кассовые сборы кинопроката России в 2020 году составили 22,8 млрд руб., из них 10,7 млрд руб. (46,9%) от продажи билетов на российский фильмы. Снижение сборов по сравнению с 2019 годом составило 58,8% (32,6 млрд руб.). Причинами этого стали закрытие кинотеатров и ограничения заполняемости залов из-за пандемии, а также перенос крупных зарубежных премьер.