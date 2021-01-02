Пользователи WhatsApp установили рекорд по числу звонков

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру в канун Нового года сделали более 1,4 млрд звонков, в том числе и по видеосвязи. Этот показатель стал рекордным по числу вызовов за один день, сообщила владеющая мессенджером компания Facebook.

«В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года»,— сообщила Facebook. По данным компании, в канун Нового года также было проведено более 55 млн живых трансляций в Facebook и Instagram.