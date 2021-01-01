Глава ГИБДД Москвы Дроганов уволен

Глава московской Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен, сообщил источник ТАСС. По его словам, и.о. стал полковник полиции Алексей Диокин.

«Указом президента глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов уволен с должности»,— сказал источник. Причину предполагаемой отставки он не назвал. Официально эта информация пока не подтверждена. Юрий Дроганов был назначен начальником московской Госавтоинспекции 18 ноября 2019 года.

По данным “Ъ”, об уходе господина Дроганова с должности начальника УГИБДД по Москве стало известно еще в ноябре.