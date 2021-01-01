С 1 января 2021 года, как и сообщал “Ъ-СПб”, разовый проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 5 рублей. С первого дня нового года одна поездка в метро при покупке жетона стоит 60 руб., а стоимость проезда по билету в автобусе, трамвае и троллейбусе — 55 руб.

Также изменились тарифы по транспортной карте «Подорожник». Стоимость единого месячного проездного билета увеличилась на 7,9 % (до 3253 руб.). Разовая поездка по «Подорожнику» подорожала на 9,1 % для наземного транспорта (с 33 до 36 рублей) и на 7,9 % — для метро (с 38 до 41 руб). Все льготные проездные увеличились в цене на 4 % — с 624 до 649 руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2023 году разовый проезд в метро Петербурга может подорожать до 64 рублей.