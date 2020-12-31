Фальшивых силовиков задержали за форму

В Санкт-Петербурге задержали группу псевдосиловиков — они устраивали розыгрыши. Фирма занималась организацией своеобразных пранков. Актеры задерживали людей, как это делали бы правоохранители, они были одеты в бронежилеты, маски, форму с шевронами силовых структур, а также имели при себе охолощенные пистолеты Стечкина. Настоящая полиция провела для задержания актеров целую операцию, их машину заблокировали на заправке. Как сообщает «Фонтанка», в отделение были доставлены четыре человека — водитель, двое мужчин в форме спецназа и девушка-оператор.

Насколько обоснованным было задержание пранкеров? И какое наказание понесут лжесиловики? Адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин отмечает, что актеры отделаются небольшими штрафами и изъятием формы: «В Кодексе об административных правонарушениях есть статья, которая говорит о том, что ношение формы правоохранительных органов со знаками отличия преследуется по закону и подлежит административной ответственности, установлены штрафы до 2 тыс. руб. с изъятием предметов этой одежды.

По идее, статья звучит именно как наказание за ношение формы со знаками отличия, то есть должны быть реальные погоны, лампасы и так далее, существующих званий офицеров.

Если мы берем обычный костюм цвета хаки, то, скорее всего, если вы на даче у себя пользуетесь обычным костюмом без знаков отличия, за это ответственности никакой не будет. Но если вы на этот костюм устанавливаете погоны, медали и тому подобное, уже подчеркивая, что вы относитесь к какому-то чину сотрудника правоохранительных органов, то за это может быть установлена ответственность.

Это довольно редкое явление, и заниматься вылавливанием граждан в подобных костюмах и доставлением их в ОВД, составлением протоколов — это достаточно трудоемкий процесс. В данном случае просто поступила какая-то команда сверху о том, что данные граждане потенциально дискредитируют сотрудников правоохранительных органов, поэтому такая реакция произошла. А так в обычной жизни эта статья вообще не особо применяется, она, откровенно говоря, не предусматривает каких-то серьезных санкций».

А как быть с актерами, которые часто исполняют роли сотрудников правоохранительных органов? Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин говорит, что для этих целей съемочная группа должна получить соответствующий документ от Минкультуры, в противном случае административное преследование неизбежно. «Перед съемками обязательно получается соответствующее разрешение Министерства культуры. Если компания не имеет соответствующих разрешений, то очевидно, что данное деяние образует состав административного правонарушения. А когда такие самопальщики снимают видео с участием якобы сотрудников правоохранительных органов, то это однозначно может подрывать веру людей в правоохранительные органы. Появляется осознание, что в принципе каждый может эту форму использовать в подобных увеселительных целях.

Какова вероятность, что злоумышленникам не придет такая же идея в голову, но только для цели совершения каких-либо преступлений?»— вопрошает Редин.

Тем не менее, этим летом в Санкт-Петербурге задержали целую съемочную группу за то, что на площадку вышла массовка в форме полицейских. Об этом рассказал актер Гоша Куценко. В тот день в городе проходила репетиция парада ко Дню военно-морского флота. Силовики объяснили задержание тем, что поблизости находился верховный главнокомандующий, а актеры «устроили цирк».

Анна Никитина