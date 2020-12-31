Европа распланировала выставки

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах, которые будут представлены в Дрездене, Венеции, Париже, Аахене и не только.

Все мы надеемся, что 2021 год будет лучше прошедшего 2020-го, и мы увидим «небо в алмазах» по Чехову, то есть много хороших выставок в Европе. Вот некоторые из них: в Дрездене летом соберут вместе сразу десять картин Яна Вермеера, в том числе после четырехлетней ресторации будет выставлена «Девушка, читающая письмо у открытого окна». Также летом в Венеции откроется огромная выставка Витторе Карпаччо, соберут 50 картин одного из главных венецианских живописцев рубежа XV-XVI веков. Впервые за десятилетие можно будет целиком увидеть цикл картин со сценами из жизни Богоматери.

В Лондоне весной почти одновременно пройдут большие выставки Альбрехта Дюрера в национальной галерее и Огюста Родена в Тейт. Дюрер осенью переедет в немецкий Аахен. В Париже намечено много событий. Уже в феврале обещают открыть в Фонде Louis Vuitton полное собрание Ивана Морозова по аналогии с недавней выставкой Щукиных. В 2019-м такая выставка была показана в питерском Эрмитаже, но французская обещает быть полней. А осенью вариант морозовской экспозиции мы ждем в московском ГМИИ. А еще в течение 16 дней, с 18 сентября по 3 октября, состоится упаковка Триумфальной арки в пропилен по методу Христо. Проект был намечен на прошедший сентябрь, однако сначала грянула пандемия, а потом и Христо Явашев умер.

В Базеле в Фонде Бейелера откроется осенью выставка Франсиско Гойи, где будет множество работ из небольших музеев и частных коллекций. А параллельно в Базельском художественном музее проходит выставка Камиля Писсарро. И, наконец, Вена — целая россыпь выставок. В марте в Бельведере откроют выставку к 100-летию со дня рождения Йозефа Бойса. Сами понимаете, что ее надо непременно увидеть. В сентябре в Альбертине выставка Амедео Модильяни к 100-летию со дня смерти. А в октябре в Kunsthistorisches Museum «Женщины в полотнах Тициана».

И на закуску два российских проекта. Весной в Праге выставка местного жителя Виктора Пивоварова. И весной же в Хельсинки выставка тамошнего местного жителя Ильи Репина, работы из российских собраний — и «Запорожцы», и «Крестный ход», и экспонаты из небольших финских коллекций.