Рубль по итогам 2020 года упал к доллару на 17%, к евро — на 24%

Последний торговый день на Мосбирже завершился падением курса рубля, по итогам года рубль упал на 16,7% к доллару и на 24,1% к евро. На закрытии торгов 30 декабря курс доллара вырос на 0,51%, до 74,42 руб., курс евро — на 0,93%, до 91,52 руб.

На закрытии 2019 года доллар стоил 61,99 руб., пик 2020 года был зафиксирован в марте — 81,97 руб. (+32,2%). Евро в конце 2019 года был на уровне 69,47 руб., годовой пик был в ноябре, когда евро подорожал на 35,5%, до 94,14 руб.

Согласно опросу банка «Открытие», больше половины россиян не надеются на укрепление рубля в 2021 году, противоположного мнения придерживается только каждый пятый респондент.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Рубль потерял доверие граждан».