Россияне смогут отзывать согласие на обработку персональных данных в госсистемах

Россияне теперь смогут через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку персональных данных в государственных информсистемах, следует из постановления правительства России.

Кроме того, физлица и юрлица смогут получать через ЕСИА информацию, которая нужна для оказания государственных и муниципальных услуг. Сами госорганы и организации смогут получать сведения о гражданах и юрлицах с их согласия. Постановлением предусмотрена возможность корректировки информации, которая содержится в государственных информсистемах, в случае ошибок.

Граждане и организации смогут передавать другому лицу полномочия от их имени подавать через портал госуслуг заявления на оказание услуг. Также можно будет передать полномочия по оплате госпошлин и иных платежей.