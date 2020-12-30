Фирме семьи Александра Ткачева разрешили строить пятизвездочную гостиницу в Сочи после жалобы в ФАС

Администрация Сочи выполнила предписание ФАС России, пересмотрев отказ в выдаче разрешения на строительство гостиничного комплекса ООО «Сочи парк пять плюс». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В УФАС отмечают, что компания получила необоснованный отказ в выдаче разрешения на строительство.

«Благодаря обращению в ФАС России, она смогла защитить свои права по «ускоренной» процедуре. На рассмотрение доводов сторон, принятие решения и вынесение предписания ушло не более 14 дней. Предписание исполнено, застройщик получил разрешение на строительство», – заявил замглавы ФАС России Михаил Евраев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года ФАС РФ предписала администрации Сочи пересмотреть решение об отказе в строительстве пятизвездочной гостиницы с апартаментами, ранее выданное ООО «Сочи-Парк пять плюс».

По данным ФАС, администрация города отказала компании в строительстве из-за того, что в проектной документации застройщика максимальная высота объектов составляет 34,7 м, при этом ранее компания уведомила Минстрой РФ о строительстве объекта высотностью до 31 м.

В антимонопольной службе отметили, что на этом участке максимальная высота вновь возводимых объектов составляет 35 м – то есть, высота гостиничного комплекса соответствует установленным значениям.

Кроме того, одной из причин отказа в строительстве администрация указала то, что строительство гостиничного комплекса не соответствует требованиям, установленным документацией по планировке территории. Комиссия ФАС провела проверку и выяснила, что указанных сведений планировки территории нет в генплане города, поэтому отказ был безосновательным.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сочи-Парк пять плюс» зарегистрировано в 2019 году. Компания ведет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования. В 2019 году ее выручка составила 7,3 млн руб., убыток – 5,4 млн руб.

Как указано на официальном сайте компании, она является правообладателем земельного участка, расположенного в Сочи на Олимпийском проспекте, площадью 104,1 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание». На участке компания собирается строить пятизвездочный гостиничный комплекс, в котором будет 400 номеров, 324 апартамента, 7 бассейнов, 8 Га парковой территории с каскадом фонтанов.

Владельцем 90% компании указано АО «Сочи-парк». Одним из пяти членов совета директоров организации числится Роман Баталов – зять бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. В свою очередь АО «Сочи-парк» принадлежит ООО «Юг-бизнеспартнер». Компания ранее владела ООО «Агрокомплекс Павловский» и АО «Крымский зерновой комплекс», которые в настоящее время принадлежат АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».

Алексей Белянин