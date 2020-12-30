Прокуратура США выступила против досрочного освобождения Ярошенко

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк попросила суд не удовлетворять ходатайство российского летчика Константина Ярошенко о его досрочном освобождении из тюрьмы Данбери. О позиции прокуратуры сообщили российские информагентства со ссылкой на картотеку дел.

Ранее с прошением о досрочном освобождении выступила защита россиянина. В ходатайстве защита указала на наличие у Ярошенко ряда заболеваний, при которых заражение коронавирусом COVID-19 может привести к смерти осужденного.

По мнению прокуратуры, перечисленные заболевания не повышают риск летального исхода при возможном заражении. Кроме того, прокуратура сочла срок, проведенный россиянином в американской тюрьме, недостаточным. Ярошенко находится в тюрьме с 2011 года. За попытку транспортировки кокаина он приговорен к 20 годам лишения свободы.

Как сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов, защита намерена ответить на возражения прокуратуры 4 января. «Мы будем ссылаться на последнее количество случаев заражения COVID-19 в федеральном исправительном учреждении Данбери, которое в настоящее время растет»,— сказал «РИА Новости» адвокат. По последним данным, COVID-19 выявлен у 29 заключенных этой тюрьмы.

Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, затем его депортировали в США. В сентябре 2011 года американский суд признал его виновным. В июне 2020 года, после того как в России за шпионаж в пользу США к длительному тюремному сроку был приговорен американский гражданин Пол Уилан, появилась информация о возможном обмене заключенными. Официально ни одна из сторон этого не подтверждала.

О возможном обмене — в материале “Ъ” «Шпион, вернувшийся к мороженому».