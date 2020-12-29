Новороссийский морской торговый порт исключили из программы приватизации до 2022 года

Госпакет акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) исключен из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, в государственной собственности находится 20% акций НМТП. В январе 2020 года правительство РФ утвердило программу приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. В распоряжении, которое подписал экс-председатель правительства Дмитрий Медведев, упоминался ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Наталья Решетняк