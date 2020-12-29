В Мурино завершено строительство семилетнего долгостроя

В Мурино завершено строительство жилого комплекса «Сокол». Реализация проекта началась в 2013 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, застройщику объекта «СТИ 25» выдано заключение о соответствии.

Изначально «Сокол» должны были сдать в конце 2017 года, но строительство затянулось. В декабре 2018 года компания подала извещение об окончании строительных работ, но Госстройнадзор выявил ряд замечаний. Компания их устранила, объект получил заключение о соответствии объекта строительным нормам и правилам. «СТИ 25» в начале 2021 года подаст заявку на ввод ЖК «Сокол» в эксплуатацию. В жилом комплексе насчитывается 392 квартиры.