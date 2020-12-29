Умер академик РАН Леонид Вайсберг

В Санкт-Петербурге умер профессор, академик РАН Леонид Вайсберг, сообщила администрация города. Ему было 77 лет. Губернатор Ленинградской области Александр Беглов выразил соболезнования близким и родственникам ученого.

«Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор и педагог, академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг,— написал господин Беглов.— На основе его исследований и разработок были построены крупнейшие промышленные гиганты нашей страны. В успехах добывающей промышленности России — значительная доля его труда».

Леонид Вайсберг сделал большой вклад в развитие корпорации по переработке полезных ископаемых «Механобр-техника». Он был профессором Санкт-Петербургского горного университета и почетным профессором Политехнического университета Петра Великого.