Онлайн-кинотеатр IVI назвал самые популярные фильмы и сериалы IVI — онлайн-кинотеатр №1 в России — подвел итог 2020 года и выяснил, какие фильмы и сериалы вошли в топ по просмотрам среди зрителей IVI.

Так, в тройку лидеров по просмотрам среди российских сериалов вошли проекты IVI Originals (оригинальный контент собственного производства IVI) «Нежность» режиссера Анны Меликян и комедийный проект «ЧУМА!». Самой популярной голливудской новинкой стал фильм «Джентльмены» Гая Ричи.

В 2020 году IVI показал шесть оригинальных проектов под брендом IVI Originals: «Нежность», «Мертвые души», «ЧУМА!», «ЧУМА! Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», которые уже успели стать хитами на IVI. А уже сегодня зрителей IVI ждет караоке-проект «Чумовой Новый год».

Топ-10 российских сериалов:

1. Мажор

2. Нежность (IVI Originals)

3. ЧУМА! (IVI Originals)

4. Тест на беременность

5. Метод

6. Триггер

7. Мертвые души (IVI Originals)

8. Ищейка

9. Женский доктор

10. Мосгаз. Новое дело майора Черкасова

Топ-10 зарубежных сериалов:

1. Теория большого взрыва

2. И повсюду тлеют пожары

3. Викинги

4. Как избежать наказания за убийство

5. Хороший доктор

6. Острые козырьки

7. Форс-мажоры

8. Люцифер

9. Дело

10. Менталист

Топ-10 российских фильмов в подписке:

1. Спутник

2. Марафон желаний

3. Т-34

4. Один вдох

5. Гудбай Америка

6. Лед 2

7. Разговорник

8. Кома

9. Ржев

10. Девятая

Топ-10 зарубежных фильмов в подписке:

1. Гарри Поттер и философский камень

2. Джокер

3. Аладдин

4. Покемон. Детектив Пикачу

5. Форд против Феррари

6. Мстители: Финал

7. Дедушка нелегкого поведения

8. Достать ножи

9. После

10. Однажды в Голливуде

Топ-10 голливудских новинок 2020 года (фильмы):

1. Джентльмены

2. Мулан

3. Малефисента: Владычица тьмы

4. Соник в кино

5. Джуманджи: Новый уровень

6. Довод

7. Бладшот

8. Джокер

9. Плохие парни навсегда

10. Человек-невидимка

Топ-10 мультфильмов:

1. Маша и Медведь

2. Щенячий патруль

3. Губка Боб Квадратные Штаны

4. Тролли: Мировой тур

5. Вспыш и чудо-машинки

6. Босс-молокосос: Снова в деле

7. Три кота

8. Свинка Пеппа

9. Ми-ми-мишки

10. Скуби-Ду!

IVI — онлайн-кинотеатр №1 в России, аудитория которого превышает 52 млн уникальных посетителей в месяц. Всего фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 100 тыс. единиц контента — это картины всех шести студий-мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей. Помимо лицензирования контента, онлайн-кинотеатр IVI производит собственный контент под брендом IVI Originals.

IVI Originals — направление производства оригинального контента лидирующего онлайн-кинотеатра IVI. Романтическая комедия «Love» — второй кинотеатральный релиз IVI Originals, 21 января 2021 года состоится премьера первого кинотеатрального проекта «День города». Также в линейке IVI Originals представлены такие хиты как «Нежность», «Мертвые души» и «ЧУМА!». На сервисе также уже стартовали сериалы «ЧУМА! Вторая волна», Zakon i Besporyadok («Закон и Беспорядок»), «Разговорник», в разгаре съемки сатирического проекта «Бесит». А с 29 декабря зрителей IVI ждет караоке-проект «Чумовой Новый год».

18+