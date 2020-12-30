На IVI выходит цикл документальных фильмов о мире после пандемии А что после? Каким будет мир, когда закончится пандемия

2 января 2021 года в онлайн-кинотеатре IVI состоится премьера проекта «Мир после», участники которого пытаются понять, как изменится наша жизнь в недалеком будущем. На вопросы именитых интервьюеров отвечают председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, предприниматель, миллиардер и известный филантроп Рубен Варданян, модель с огромным стажем и мать самого успешного бизнесмена современности Мэй Маск, нейропсихолог Татьяна Черниговская, политолог и публицист Екатерина Шульман, журналисты Алексей Венедиктов и Фил Донахью, популярный тик-ток блогер Даня Милохин и многие другие. Авторы фильма постарались посмотреть на наши перспективы с разных сторон.

Цикл документальных фильмов «Мир после» — это собственный проект IVI Originals, который легко найти в разделе «ТВ+» онлайн-кинотеатра IVI. Размышления о недалеком будущем, прогнозы и ожидания особенно актуальны в начале нового года.

Жизнь во время пандемии стала совсем другой: мы учимся и работаем дома, ходим в кинотеатры и театры онлайн и проводим вечеринки в зуме. А что дальше? Об этом размышляют модная икона последних десятилетий Наталья Водянова и предприниматель, коуч, популярный блогер Оксана Лаврентьева; иеромонах Геннадий Войтишко, которого называют самым модным священнослужителем, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмит; журналист и музыкальный критик Юрий Сапрыкин и владелица сети кафе «Андерсен» Анастасия Татулова, которая осмелилась спорить с президентом; олимпийский чемпион по дзюдо Илиас Илиадис и глава «Альфа-банка» Петр Авен, а также многие другие.

С экспертами и лидерами мнений беседуют самые яркие и авторитетные интервьюеры, в числе которых Тина Канделаки, Владимир Познер, Василий Эсманов, Алена Долецкая, Елизавета Осетинская, Антон Желнов, Сергей Шнуров, Софико Шеварднадзе, Юлия Панкратова, Андрей Лошак.

Картина будущего мира складывается подобно калейдоскопу. Каждый фильм в этом цикле посвящен отдельной теме, на которую размышляют лидеры мнений. Какие-то прогнозы сбудутся, а какие-то так и останутся предположениями. Тем интереснее: ведь проверить их правильность мы сможем совсем скоро. «Мир после» — это наше ближайшее будущее. «За пандемию кто-то должен будет ответить», — считает Юрий Сапрыкин. Должен ли? И кто именно?

В цикл входят пять фильмов продолжительностью до 50 минут.

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