Первый матч провела ярославская команда по следж-хоккею

В Ярославле прошел первый матч по следж-хоккею между ярославской командой «Локо-следж» и московской «Динамо-следж», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Игра проводилась на льду училища олимпийского резерва по хоккею.

Губернатор Дмитрий Миронов, присутствовавший на игре, отметил, что первая в регионе команда по следж-хоккею была создана осенью этого года. Месяц назад она начала занятия на льду, а сегодня впервые участвовала в полноценном товарищеском матче.

«Сейчас в Ярославле фактически рождается новое направление спортивной реабилитации. Я желаю всем участникам ярославской команды успехов и побед. Очень важно, что ребят поддержали Российские железные дороги и принял под крыло наш легендарный хоккейный клуб “Локомотив”. Юным спортсменам есть на кого равняться и с кого брать пример»,— отметил господин Миронов.

Планируется, что следующие товарищеские матчи будут проведены с командой «Ак Барс–следж» в Казани и в Ярославле. Также планируется, что ярославская команда летом примет участие в фестивале детской следж-хоккейной лиги «Мир хоккея для особенных детей».

По информации пресс-службы, на данный момент в команде 13 ребят, в дальнейшем планируется увеличить количество игроков до 20-50. Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что большинство членов команды были обследованы специалистами научно-практического центра детской психоневрологии города Москвы. Также спортсмены проходили комплексное тестирование на основании рекомендаций тренеров и медиков. В правительстве пояснили, что с командой работают два тренера, врач ЛФК и спортивной медицины, невролог, методист, а также волонтеры

Екатерина Руденко