Ипотека заняла 80% рынка По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за последние 10 лет доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости выросла в 8 раз.

В 2010 году ипотека составляла только 10% в структуре продаж новостроек. К концу 2020 года благодаря рекордно низким ставкам ее доля на рынке достигла 80%. Средний показатель за 2020 год - 72% продаж. При этом порядка 90% ипотечных сделок проходят по программе господдержки.

В 2010 году ипотека составляла только 10% в структуре продаж новостроек. К концу 2020 года благодаря рекордно низким ставкам ее доля на рынке достигла 80%. Средний показатель за 2020 год — 72% продаж. При этом порядка 90% ипотечных сделок проходят по программе господдержки.

За 10 лет существенно изменилась и средняя ипотечная ставка. В целом на рынке первичной и вторичной недвижимости она упала почти в два раза: в 2010 году средневзвешенная ставка составляла 13,09%, а в январе — октябре 2020 года — 7,65%. Для новостроек эта цифра стала еще меньше: благодаря господдержке средняя ипотечная ставка на первичном рынке снизилась до 6,7%.

Банки и брокеры постоянно разрабатывают новые ипотечные программы с выгодными условиями. Например, «Петербургская Недвижимость» предлагает оформить ипотеку с минимальным первым взносом от 350 тыс. рублей — при покупке квартиры в ЖК «Солнечный город» от Setl Group. Этот жилой комплекс входит в число лидеров по уровню спроса в Петербурге, отличается разнообразием планировок и продуманной концепцией благоустройства.

Предложение действительно с 17.11.2020 по 31.12.2020. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк» (ген. лиц. №1326 от 16.01.2015). При заключении договора участия в долевом строительстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,52 м2 стоимостью 3 050 206 руб. в ЖК «Солнечный город» по программе «Строящееся жилье» процентная ставка 8,69% годовых в рублях на весь период кредитования с оформлением договора страхования. Первый взнос 350 000 руб. Срок кредита 362 месяца. Сумма кредита 2 700 206 руб. Ежемесячный платеж 21 127 руб. Погашение кредита аннуитетными платежами. Досрочное погашение без ограничений по сумме, в любой день. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по кредиту за каждый день просрочки. Подробнее о кредите на сайте www.alfabank.ru Возможны дополнительные расходы: аренда сейфовой ячейки/безналичная форма расчета/аккредитив; гос. регистрация договора участия в долевом строительстве, закладной; услуги нотариуса; страхование. Количество квартир ограничено. ЖК «Солнечный город»: СПб, терр. предприятия «Предпортовый», кад. номер ЗУ 78:40:0008501:3361. Застройщик ООО «Сэтл Инвест». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Подробности предложения по телефону +7 (812) 33-55555.