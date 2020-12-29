Суд начал банкротство тепличного комбината «Мостовский»

Арбитражный суд Краснодарского края ввел наблюдение в отношении ООО «Тепличный комбинат «Мостовский». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Временным управляющим утвержден Сергей Бондарев. Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 17 мая 2021 года.

Как следует из материалов дела, с исковым заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратился индивидуальный предприниматель Сергей Шевцов. Бизнесмен вместе с ООО «Тепличный комбинат «Мостовский» ране сам был соответчиком по делу о взыскании задолженности в объеме 2,5 млн руб. В дальнейшем предприниматель сам обратился с ходатайством о взыскании денежных средств с предприятия в порядке регресса. Сумма исковых требований составила 1,4 млн руб. До настоящего времени эта задолженность не погашена.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тепличный комбинат «Мостовский» зарегистрировано в Краснодарском крае в 2007 году. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2019 году выручка предприятия составила 3,3 млн руб., чистая прибыль – 102 тыс. руб. Совладельцами указаны Григорий Савченко и Жанна Серикова.

Алексей Белянин