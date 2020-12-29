В Ярославской области в производство крольчатины будет вложено 47 млн рублей

В Ярославской области в инвестпроект по производству и переработке крольчатины в Даниловском районе на первом этапе планируется вложить 47,4 млн руб., сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что в рамках реализации проекта планируется строительство комбикормового завода.

По информации департамента, проект реализуется сельскохозяйственным кооперативом «Ярославский кролик». Выход производства на полную мощность планируется через 4,5 года. В ближайшее время предусмотрено строительство убойного цеха, комбикормового завода и завода по выпуску полуфабрикатов. Планируется, что на предприятии будет производиться 735 т. комбикорма в год и 36,5 т. полуфабрикатов.

«В настоящее время в хозяйствах всех категорий в нашем регионе содержится около 19 тыс. кроликов. Реализация инвестпроекта позволит увеличить этот показатель втрое и значительно нарастить объемы производства мяса, организовать поставки в другие субъекты РФ. Кроме того, на предприятии особое внимание будут уделять племенному разведению животных»,— отметил заместитель председателя правительства области Валерий Холодов.

Екатерина Руденко