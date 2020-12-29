Судью завели в «Сосновый бор»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Она обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, судья пообещала жене волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова за деньги помочь получить результаты строительно-технической экспертизы, которая позволит не сносить самовольно построенный гостиничный комплекс «Сосновый бор». Иск администрации Волгограда к владельцам комплекса находился на рассмотрении Дзержинского районного суда. Неделю назад уже Городищенский районный суд Волгограда принял решение о сносе «Соснового бора».

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, она обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось гражданское дело по иску администрации города к одному из предпринимателей о сносе самовольно построенного гостиничного комплекса. Для того чтобы установить законность его возведения и возможную опасность строений в суде, была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. «В силу занимаемой должности злоумышленница знала о находящемся в производстве гражданском деле и назначенной по нему экспертизе. В связи с этим она пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн руб. помочь в изготовлении экспертами заключения, необходимого для принятия судом решения в пользу коммерсанта. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия»,— пояснили в Генпрокуратуре.

По данным “Ъ”, речь идет о гостиничном комплексе «Сосновый бор» в Волгограде. ООО «Сосновый бор» зарегистрировано в июне 2007 года. Сейчас, по данным Kartoteka.ru, 66,7% в обществе принадлежит предпринимателю Владимиру Зубкову и 33,3% — Татьяне Волколуповой.

Исковое заявление от администрации Дзержинского района Волгограда к Ирина Волколуповой, Владимиру Зубкову, а также бывшему совладельцу ООО Елизавете Рулевой и одному из собственников участков, на которых находится «Сосновый бор», Александру Фомину поступило в Дзержинский районный суд в июне этого года. Городские власти требовали сноса строений гостиничного комплекса, возведенных без разрешений на это. Позже материалы передали на рассмотрение Городищенского районного суда Волгограда, который 23 декабря этого года принял решение удовлетворить иск.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, проверка использования земельных участков Волгограда показала, что на участке площадью 14 323 кв. м возведены гостиница с рестораном в подземном этаже, спа-галерея, бани, бассейны, котельная, гостевые дома. При этом у собственников земельного участка отсутствовало разрешение на их строительство, объекты не были введены в эксплуатацию.

В итоге суд пришел к выводу о необходимости сноса зданий, который собственники должны будут сделать в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Как рассказывал “Ъ”, Юлию Добрынину задержали 8 августа этого года в волгоградском кафе “Фасоль” при получении 2,5 млн руб. от жены Владимира Зубкова Елены Зубковой. После составления протокола судью отпустили, так как в соответствии с ее статусом уголовное дело может быть возбуждено лишь главой СКР с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России. В объединенной пресс-службе волгоградских судов заявляли, что за день до происшествия председатель Дзержинского районного суда ушла в очередной отпуск. В сентябре ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Юлии Добрыниной по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Соответствующее представление в ВККС направлял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

30 октября в Волгограде состоялось заседание квалификационной коллегии судей региона, на котором рассматривалось заключение комиссии областной ККС, которая проверяла сообщения в СМИ о возможной причастности председателя Дзержинского суда города к коррупционному преступлению.

ККС Волгоградской области установила в действиях госпожи Добрыниной наличие «грубого дисциплинарного проступка, выразившегося в непроцессуальном общении с лицом, которое не являлось участником процесса по гражданскому делу, рассматриваемому Дзержинским районным судом Волгограда». На нее было наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий судьи с лишением квалификационного класса.

26 ноября этого года Басманный районный суд Москвы избрал Юлии Добрыниной меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили в Генпрокуратуре, так как предполагаемое преступление было совершено на территории, подсудной Дзержинскому районному суду Волгограда, в Волгоградский областной суд было заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности по уголовному делу. В каком суде будет рассматриваться дело, пока не сообщается.

Совладелец «Соснового бора» Владимир Зубков вместе с бывшим руководителем следственного управления СКР по региону Михаилом Музраевым проходит по делу о теракте в отношении губернатора региона Андрея Бочарова. В прошлом году глава региона заявил о совершении в его отношении противоправных действий. Следствие считает, что в ноябре 2016 года была совершена попытка поджога дома в элитном поселке Латошкино, который снимала семья губернатора. На тот момент губернатор находился в особняке, но в результате поджога никто не пострадал, так как наружные стены дома были обработаны огнеупорным составом.

Исполнителями поджога следствие считает волгоградцев Ивана Железникова, Дмитрия Ушакова и Виталия Семисотнова. В конце августа Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил Виталия Семисотнова, который попросил рассмотреть дело в особом порядке, к семи годам колонии строгого режима. В ноябре Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор Ивану Железникову и Дмитрию Ушакову. Они были приговорены к шести и восьми годам строгого режима соответственно.

Юлия Добрынина не признает вину во вменяемом ей преступлении.

Сергей Петунин, Саратов