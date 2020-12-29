Президент РТ оценил потенциал Ак Барс Банка на встрече Ассоциации содействия цифровому развитию

В ИТ-парке Казани прошло заседание Ассоциации содействия цифровому развитию с участием Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Президент отметил вклад Ак Барс Банка как финансово-технологического партнера Татарстана и оценил его новые разработки.

«Ак Барс Банк одним из первых подключился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы. Его продукты занимают призовые места, а решениями и технологиями банка интересуются, в том числе, и иностранные банки», — отметил Рустам Минниханов.

По его словам, в период пандемии Ак Барс Банк поддержал население и компании, внеся свой вклад в создание экосистемы дистанционных цифровых сервисов, благодаря чему удалось снизить распространение коронавируса.

О проектах и достижениях банка в сфере цифровой трансформации рассказал Председатель Правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев. На заседании Ассоциации Президенту Татарстана представили ряд цифровых сервисов, разработанных Ак Барс Банком. В их числе — медицинский полис в смартфоне Ак Барс Мед, проект для родителей школьников «Образовательная карта 2.0», бескондукторное решение для Транспортной карты с видеоаналитикой Face2, сервис доставки еды для ресторанов GeСo, реализуемый OpenHub в партнерстве с Ак Барс Банком и Министерством экономики РТ, и аналитический центр на основе модели удержания корпоративных клиентов.

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