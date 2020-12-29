«У людей всегда должна быть альтернатива для проведения досуга» Гендиректор «Синара Центра» о деловом туризме в Свердловской области

22 декабря в Москве состоялась церемония вручения наград Russian Business Travel & MICE Award – ведущей российской премии для лучших компаний сферы делового туризма и MICE. Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» из Екатеринбурга стал победителем в номинации «Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий». “Ъ-Урал” поговорил с генеральным директором комплекса Еленой Теребениной о работе «Синара Центра», развитии рынка делового туризма в Екатеринбурге и планах на 2021 год.

— Почему вы решили подать заявку на премию?

— Эта премия считается одной из самых престижных в сфере делового туризма. Она существует с 2010 года, ее учредили Торгово-промышленная палата России, интернет-портал Conference.ru и журнал Business Travel. Премия создана для продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России. В последние годы этот сегмент развивается очень активно.

Текущая ситуация и закрытые границы придадут этому развитию дополнительный толчок на федеральном уровне. И для нас участие в премии – серьезная заявка о себе, как о российском объекте делового туризма. Ведь участники и эксперты премии - ключевые игроки этого рынка.

— Победа стала неожиданностью для вас?

— Она оказалась для нас абсолютно неожиданной. В нашей номинации — «Лучшая альтернативная площадка для делового туризма в России» — были представлены достаточно серьезные конкуренты: флотилия «Рэдиссон Ройал», туристический центр «Абрау Дюрсо», курорт «Красная поляна» и горно-туристический центр «Газпром». Это достаточно внушительные объекты, с историей и опытом.

«Синара Центр» работает с сентября 2019, чуть больше года. И по масштабу мы меньше: можем принять на своей площадке 400 человек, в их мероприятиях могут участвовать тысячи.

— Ваша номинация называется «Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий». Почему альтернативная?

— В проведении деловых мероприятий есть две составляющие. Одна из них - деловая, официальная часть, которая может быть рассчитана на достаточно объемную аудиторию, и вторая — post-confention, то есть культурно-досуговая часть. На масштабных конгрессах и форумах часто post-confention распределяется в зависимости от интересов гостей по нескольким площадкам. Альтернативная площадка здесь подается в контексте проведения разноформатных мероприятий. Мы можем предложить комплекс: и деловое мероприятие до 400 человек, и вечернюю часть. Наш зал оборудован современной блитчерной системой — это мобильные телескопические трибуны. Мы можем днем развернуть блитчерную систему на 400 человек и работать в формате конференции или конгресса. А к вечеру – свернуть и накрыть банкетные столы.

Альтернативная площадка — это место, где можно отработать несколько форматов.

В нашем комплексе расположена Галерея Синара Арт. Это дополнительная возможность для заказчиков: ведь частью мероприятия может стать выставочное обслуживание. Мы можем провести экскурсии по экспозициям или, например, подобрать произведения живописи по теме конференции. И это уникальное предложение, которое позволяет включить искусство в деловую программу.

— Принимали ли вы у себя на площадке мероприятия MICE?

— Да. Например, в начале марта у нас прошел «Открытый диалог», на котором присутствовали 700 человек. Задачей мероприятия было объединение делового сообщества и государства, там обсуждались новые форматы их взаимодействия. В нем принимал участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. За два дня на площадке произошло очень много интересных встреч, договоренностей и обсуждений.

В августе на нашей площадке состоялся марафон городских изменений Urban Spring. Его организатор – Агентство стратегических инициатив (АСИ). В нем участвуют урбанисты, экологи, эксперты по формированию городских пространств, активисты и жители города. Марафон проходит в разных городах РФ. Мы гордимся тем, что «Синара Центр» был выбран для проведения мероприятия: у нас собралось много интересных людей, которые обсуждали близкую нам тему: развития и формирования городских пространств.

Так же в августе мы приняли знаковое федеральное событие «Славим человека труда». Это проект Центра развития туризма Свердловской области. Мероприятие проходило в регионе впервые, 38 мастеров большого Урала на глазах зрителей создавали произведения традиционных промыслов.

А в конце сентября у нас прошел международный туристический форум «Большой Урал». Это самое масштабное деловое событие в сфере туризма в Уральском федеральном округе (УрФО). «Синара Центр» стал одной из площадок форума, у нас состоялась церемония награждения участников.

— В чем, по вашему мнению, заключается залог успешной работы площадки?

— Я считаю, что наше важное преимущество – клиентоориентированность. Обычно Заказчик берет площадку в аренду, и на этом дело заканчивается; организацией занимается он сам. Мы вместе с организатором делаем так, чтобы событие прошло наилучшим образом. Команда нашего центра по сути становится частью команды организаторов проекта. Мне кажется, ключевой критерий успешности нашей работы заключается в том, что мы выходим за рамки стереотипного представления об услугах по аренде площадки. Такой подход мало где можно встретить в Екатеринбурге и в России в целом.

— Свердловская область получила на премии Russian Business Travel & MICE Award три награды. Значит ли это, что регион становится одним из лидеров делового туризма?

— Несомненно. В Москве после церемонии награждения, где собралось большое количество экспертов в области делового туризма и MICE, об этом говорили все: в последнее время Свердловская область сделала гигантский квантовый скачок в области развития делового туризма.

Лучшим конгресс-центром в России стал «Екатеринбург Экспо», лучшим офисом по туризму или convention-бюро в сфере продвижения MICE стало Уральское конгресс-бюро, а лучшей альтернативной площадкой стал «Синара Центр». Все эксперты были едины: это серьезный скачок со стороны региона за последние два года. Маловероятно, что в следующем году откроют границы и будет возможно вывозить группы деловых туристов для организации конгрессов и конференций за пределы страны. Чаще всего эти мероприятия будут проводить в регионах.

Сейчас наблюдается конкуренция между регионами страны. Каждый регион расширяет количество услуг и сервисов для тех, кто занимается организацией таких мероприятий на локальном, федеральном и мировом уровне. Появляются новые площадки, виды услуг, серьезно развивается сфера post-convention. В Екатеринбург можно провести не только успешное деловое мероприятие, мы уже можем многое показать, предоставить много возможностей для проведения дополнительной культурно-досуговой программы. Нет смысла привозить большую компанию на один-два дня. Всегда можно увидеть больше, глубже познакомиться с регионом, в чем-то поучаствовать. И в этом Екатеринбург очень хорошо продвинулся.

— Расскажите о своих планах на следующий год.

— Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр» является многофункциональной площадкой. У нас есть несколько динамично развивающихся направлений: деловые мероприятия, частные мероприятия, театральные проекты и концерты, массовые мероприятия (ярмарки, большие праздники во дворе и прочее).

Мы хотели бы, чтобы наш Центр был постоянно загружен и в нем постоянно что-то проходило. Эти четыре ключевых направления позволяют нам планировать деятельность комплекса таким образом, что центр постоянно загружен. Например, даже сейчас, в разгар пандемии, когда отменили все корпоративы, у нас проходят рождественская ярмарка, новогодние детские представления и три выставки в Галерее Синара Арт.

Можно было бы, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию, свернуть деятельность. Но это не наша позиция. Мы считаем, что у человека всегда должна быть альтернативная возможность для проведения своего. Даже, и особенно, в непростые времена.

И пусть в новом 2021 году все лучшее будет сразу и без ограничений!

Беседовал Михаил Мананников